Путин потребовал избавиться от позорного явления «обманутый дольщик»

Российским властям нужно сделать всё, чтобы в стране исчезло понятие «обманутый дольщик».

Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

Президент заявил, что и это словосочетание, и это явление — «позорные».

По его мнению, все риски должны делить между собой банки, государство и застройщики. Полный переход на проектное финансирование произойдет уже через два года, пообещал глава Минстроя Владимир Якушев.

С 1 июля 2019 года застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Деньги россиян будут зачисляться на специальный банковский счет, при этом девелоперы не смогут получить их до передачи квартир покупателям, а строить будут, используя кредитные средства.

Владимир Путин подчеркнул, что такой переход не должен быть обременительным для отрасли.