В работе сервисов Qiwi произошел сбой из-за пожара в дата-центре

Система Qiwi 5 июня временно приостановила проведение платежей из-за пожара в дата-центре в Москве.
Представители компании сообщили «Интерфаксу», что в течение получаса все операции были переключены на резервную систему, пообещав, что в ближайшее время платежи начнут проходить в обычном режиме.
В Qiwi также подчеркнули, что у компании три дата-центра и выход из строя одного из них не повлиял на всю инфраструктуру. «Даже если платеж не ушел сразу, он уйдет в ближайшее время адресату», — заявили они.
У дата-центра, расположенного на Боровой улице в Москве, днем 5 июня загорелась кровля. Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров. Об этом сообщало агентство «Москва».
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