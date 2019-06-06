Создадут специальную цифровую платформу для жалоб бизнеса на правоохранителей

Для приёма обращений субъектов предпринимательской деятельности Правительство совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив», РСПП, ТПП, «Деловой Россией», «Опорой России» создана автономная некоммерческая организация «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».
Соответствующее Распоряжение Правительства № 1197-р от 04.06.2019 опубликовано на сайте кабмина.
Цифровая платформа — это электронный ресурс для сбора и отработки жалоб предпринимателей.
Особенность этого ресурса будет состоять в том, что обращения на него смогут подавать только предприниматели и исключительно по вопросам, связанным с неправомерными действиями правоохранительных органов, влияющими на условия ведения бизнеса конкретной компании.
При этом не планируется использование цифровой платформы для рассмотрения вопросов, касающихся нарушений прав и законных интересов при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Для таких обращений существуют специализированные сервисы в сфере контрольно-надзорной деятельности.
Таким образом, оператором цифровой платформы будет независимая негосударственная организация, в наблюдательный совет которой войдут в том числе представители всех общероссийских деловых объединений.
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