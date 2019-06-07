ИФНС выдает компаниям справки об их банковских счетах

Налоговыми органами могут быть предоставлены организации сведения о ее банковских счетах.

Обратиться за получением указанных сведений заявитель может в любой территориальный налоговый орган по месту своего нахождения.

Запрос рассматривается налоговыми органами в течение 30 дней со дня его регистрации.

Установленной формы представления заявителю сведений о его банковских счетах не существует.

На запрос заявителя о его банковских счетах налоговыми органами формируются сведения из соответствующей базы данных в форме справки, содержащей информацию о банке, в котором открыт (закрыт) счет (наименование, регистрационный номер, ИНН, КПП, БИК, адрес) и о счете (номер, дата открытия (изменения, закрытия), состояние счета, вид счета).

Справка направляется (представляется) заявителю с сопроводительным письмом, содержащим номер, дату и подпись должностного лица.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-14/10122 от 28.05.2019.