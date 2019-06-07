ИФНС выдает компаниям справки об их банковских счетах

Налоговыми органами могут быть предоставлены организации сведения о ее банковских счетах.
Обратиться за получением указанных сведений заявитель может в любой территориальный налоговый орган по месту своего нахождения.
Запрос рассматривается налоговыми органами в течение 30 дней со дня его регистрации.
Установленной формы представления заявителю сведений о его банковских счетах не существует.
На запрос заявителя о его банковских счетах налоговыми органами формируются сведения из соответствующей базы данных в форме справки, содержащей информацию о банке, в котором открыт (закрыт) счет (наименование, регистрационный номер, ИНН, КПП, БИК, адрес) и о счете (номер, дата открытия (изменения, закрытия), состояние счета, вид счета).
Справка направляется (представляется) заявителю с сопроводительным письмом, содержащим номер, дату и подпись должностного лица.
Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-14/10122 от 28.05.2019.
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