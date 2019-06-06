Клерк.Ру

Ключевая ставка ЦБ может быть снижена

Центробанк рассматривает снижение ключевой ставки в ближайшее время. Об этом заявила на ПМЭФ глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Нынешнюю денежно-кредитную политику она охарактеризовала как умеренно жесткую.

Она отметила, что ключевая ставка, которая сейчас составляет 7,75%, выше нейтральной ставки, которую ЦБ по-прежнему оценивает на уровне 6-7%, передает «Интерфакс».

Набиуллина предупредила, что смягчение денежно-кредитной политики не повысит темпы экономического роста, но увеличит инфляцию и создадут риски для финансовой стабильности, если проблемы экономики лежат в другой плоскости.

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