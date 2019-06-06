Компании чаще закрываются, чем открываются

По данным исследования сети FinExpertiza, в 2018 году в России было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний.

Таким образом число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза, пишет РБК.

И только в 5 регионах количество новых предприятий превысило число закрывшихся. Самый большой прирост числа компаний зарегистрирован в Ингушетии, на втором месте по приросту компаний — Чечня.

Лидером антирейтинга по количеству закрывшихся юрлиц стала Калининградская область: здесь ликвидировали почти 7 тыс. предприятий за год, а открылось всего 1,5 тыс.

В топ-5 регионов-аутсайдеров по соотношению закрывшихся и вновь созданных юрлиц также вошли Дагестан, Карелия, Еврейская АО, Ставропольский край.