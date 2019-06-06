Россияне не хотят делать отчисления в систему пенсионных накоплений

Граждане России отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии. Анализировались ответы россиян допенсионного возраста. О результатах исследования пишет РБК.

Почти две трети опрошенных (63%) не хотели бы делать дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд, помимо обязательных взносов, которые уже совершает работодатель. 19% респондентов хотели бы дополнительно отчислять на накопительную пенсию от 1 до 5% своего дохода. Еще 10% хотели бы отчислять дополнительно 6% дохода и более. Таким образом, всего 29% опрошенных хотели бы делать какие-то дополнительные пенсионные отчисления.

Чем моложе граждане, тем больше у них желания дополнительно отчислять на свою пенсию. Больше всего хотели бы дополнительно отчислять (от 1% и выше) молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет — всего 40%. Меньше всего — респонденты старше 45 лет (только 23%).

Больше половины опрошенных россиян допенсионного возраста — 55% — хотели бы, чтобы все было по-старому: работодатель направляет обязательные отчисления в Пенсионный фонд. А среди самых молодых (18–24 года) большинство — 49% — предпочли бы систему, в которой работник сам распоряжается своими отчислениями, а 45% хотели бы, чтобы за них это по-прежнему делал работодатель.

Говоря о будущем, опрошенные россияне полагают, что основным источником их средств к существованию после достижения пенсионного возраста будет государственная пенсия (66%). На дополнительную пенсию от негосударственного пенсионного фонда или корпоративного работодателя рассчитывают только 7%.