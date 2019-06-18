Когда вступают в силу изменения в договор о создании КГН

Минфин в письме от 15.05.2019 № 03-12-10/34852 разъяснил вопрос определения даты вступления в силу изменений в договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков, связанных с одновременной ликвидацией одного из участников КГН и реорганизацией других участников группы.

Пунктом 2 статьи 25.4 НК определены случаи, когда изменение договора о создании КГН осуществляется в обязательном порядке.

В частности, стороны договора о создании КГН обязаны внести изменения в указанный договор в случае принятия решения о ликвидации одной или нескольких организаций — участников КГН.

В этом случае соглашение об изменении договора о создании КГН должно быть представлено для регистрации в налоговый орган в течение одного месяца со дня принятия решения о ликвидации одной или нескольких организаций — участников КГН.

Другим самостоятельным основанием для внесения изменений в договор о создании КГН является принятие решения о реорганизации (в форме слияния, присоединения, выделения и разделения) одной или нескольких организаций — участников КГН.

В этом случае соглашение об изменении договора о создании КГН представляется в налоговый орган для регистрации в течение одного месяца с даты завершения реорганизации (даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ).

При этом если на дату представления в налоговый орган соглашения о внесении изменений в договор о создании КГН в связи с принятием решения о ликвидации одного из участников КГН, в процессе реорганизации находятся другие участники КГН, в соглашении о внесении изменений в договор о создании КГН учитываются изменения по обоим основаниям.

Если изменения в договор о создании КГН связаны одновременно с ликвидацией одного из участников КГН и реорганизацией других участников КГН (при этом такие участники КГН находятся в процессе реорганизации на дату представления в налоговый орган соглашения о внесении изменений в договор о создании КГН в связи с принятием решения о ликвидации одного из участников КГН), то для определения даты вступления в силу таких изменений в договор о создании КГН возможно применять порядок определения соответствующей даты, установленный подпунктом 2 пункта 8 статьи 25.4 НК для случаев, связанных с выходом участников КГН из состава такой группы.

Соответственно, изменения в договор о создании КГН в таких ситуациях вступают в силу с 1-го числа налогового периода по налогу на прибыль организаций, в котором возникли обстоятельства для внесения соответствующих изменений в договор.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-3/10431@ от 30.05.2019.