Клерк.Ру

Налоговики формируют выписку операций по расчету с бюджетом без соблюдения хронологии

Наши читатели жалуются, что сверить расчеты по налогам с ИФНС становится все труднее. И речь даже не о том, что в КРСБ отражаются не все оплаты или теряются переплаты.

Дело в том, что сама выписка операций по расчету с бюджетом, которую налоговики присылают налогоплательщикам, с трудом поддается пониманию, так как записи в ней расположены в хаотичном порядке.

Например, сначала идет запись за июль, потом за март, потом за ноябрь, потом снова за июль, потом за январь, потом за декабрь и т.д.

Бухгалтеры недоумевают и чувствуют себя Золушками, которым злая мачеха в один мешок насыпала пшено и гречку и все это приходится вручную перебирать.

Что это — очередное проявление сбоя программы ФНС или какой-то новый продуманный алгоритм, чтобы бухгалтеры не расслаблялись, просматривая аккуратные таблицы, где все записи произведены в хронологическом порядке?

Чтобы бухгалтеры всегда были в тонусе, ФНС придумала для них очередной квест — собери пазл под названием «выписка операций по расчету с бюджетом» и узнаешь, как сформировалось текущее сальдо.

А вы не сталкивались с подобным явлением?

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