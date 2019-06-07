«Тинькофф» арендует 68 000 кв. м. Это крупнейшая сделка по аренде офисов

Структура «Группы Тинькофф» (TCS Group Holding) договорилась с компанией Wainbridge об аренде у нее всей офисной части многофункционального комплекса «Акватория» на Ленинградском шоссе.

Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам готовящейся сделки. По их словам, владелец «Тинькофф» Олег Тиньков и сооснователь Wainbridge Кирилл Писарев могут подписать соглашение 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

В комплексе «Акватория» планируется разместить штаб-квартиру «Группы Тинькофф», куда кроме «Тинькофф банка» входят «Тинькофф страхование», виртуальный оператор «Тинькофф мобайл» и сеть «Тинькофф центр разработки». Сейчас все эти структуры расположены в разных районах Москвы.

Общая площадь строящегося комплекса «Акватория» – около 150 000 кв. м, из них около 75 000 кв. м – офисная часть, остальное – жилье. Группа возьмет в аренду примерно 68 000 кв. м, из которых 63 000 кв. м – офисов, остальное – инфраструктура, включая физкультурно-оздоровительный центр.

Сделка между «Тинькофф» и Wainbridge, если она будет закрыта, станет крупнейшей на рынке аренды офисов за всю его историю, говорят эксперты. Пока рекорд принадлежит Сбербанку – еще в 2008 г. он арендовал 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт»