Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы

Банкир Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнесы.

«Вопрос с „Яндексом“. Он с Тиньковым или со Сбером? Я считаю, что если мы объединимся — под словом „объединимся“ в самом широком смысле — с „Яндексом“, то там и Сберу мало не покажется, то и капитализация этой компании будет более 20 млрд долларов сразу, потому что самые талантливые люди работают в этих компаниях», — цитирует Тинькова ТАСС.

Основатель «Яндекса» отметил, что компания рассматривает разные варианты своего развития. «Любая компания ведет такие переговоры ежедневно. Интересная опция, есть и другие», — ответил Волож с иронией.

В октябре 2018 года в СМИ появились сообщения о возможной покупке Сбербанком доли Воложа в «Яндексе». Инвесторы отреагировали сразу же, и акции интернет-компании сильно упали в цене — и на Московской бирже, и на американской NASDAQ.

Позже глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что никогда не планировал купить 50% в «Яндексе».