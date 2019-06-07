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Предельную отпускную цену на жизненно необхоимые лекарства можно будет поднимать только раз в году

Предельная отпускная цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты может быть увеличена только один раз в календарном году. Федеральный закон, устанавливающий такие правила, подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Причем повышение цены может производиться только на основании заявления, представленного в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти до 1 октября каждого года. А вот снижать цены можно сколько угодно.

Этим же законом определены случаи, когда необходимо снижать и заново регистрировать предельную отпускную цену на жизненно необходимый и важнейший лекарственный препарат.

Законо вступил в силу со дня его официального опубликования.
 

 

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