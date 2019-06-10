Основатель обанкротившихся «Домашних денег» создал новую микрофинансовую организацию

Основатель «Домашних денег» Евгений Бернштам открыл новую микрофинансовую организацию, компания получила название «Второй шанс».

Новая компания уже обратилась к некоторым конкурентам из коллекторских агентств с предложением выкупить их долги для рефинансирования, пишет газета «Коммерсантъ».

Источники «Ъ» утверждают, что бенефициаром «Второго шанса» является Евгений Бернштам. Он якобы лично связывается с отдельными участниками рынка и ведет переговоры о передаче портфелей, уточняет издание.

«Домашние деньги» 30 августа 2018 года исключены ЦБ из госреестра, подан иск кредиторов о банкротстве компании. Самого господина Бернштама Банк России внес в базу лиц, деловая репутация или квалификация которых признана неудовлетворительной. Теперь бизнесмен не может владеть более 10% акций финансовых организаций и занимать руководящие должности.

Это уже вторая попытка господина Бернштама создать новый микрофинансовый бизнес после краха «Домашних денег». Первую он предпринял в октябре 2018 года: инвесторы «Домашних денег», собрав около 2 млн руб., решили по его совету создать компанию «Рефинансирование долгов» и предлагать гражданам рефинансирование текущей задолженности. Господин Бернштам официально выступал лишь консультантом компании, но фактически ею руководил. К концу 2018 года все собранные средства были потрачены, а реальную деятельность компания вести так и не начала.