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С 1 июля аудиторские организации начнут передавать сведения для Реестра МСП

Аудиторские организации начнут передавать сведения для Реестра МСП с 1 июля, сообщается на сайте ФНС.

Речь идет о созданных до 1 декабря обществах с ограниченной ответственностью, участниками которых являются иностранные компании. При передаче сведений необходимо учитывать, что государство постоянного места нахождения иностранных юридических лиц не должно быть включено в перечень офшорных зон. Их доход за предшествующий календарный год должен составлять не более 2 млрд рублей, а среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год – не более 250 человек.

Перечень обществ с ограниченной ответственностью формируется в виде файла, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью аудиторской организации, через официальный сайт ФНС России. Также сведения можно ввести вручную на сайте ФНС России после авторизации поставщика информации.

Сведения об обществах с ограниченной ответственностью, которые отвечают условию по доле участия в капитале, аудиторские организации обязаны передавать ежегодно с 1 по 5 июля (включительно).

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