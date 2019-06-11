Сбербанк запустил новый сервис переводов с использованием секретного кода из смс

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах без карт, сообщает пресс-служба банка.

Отправить деньги можно в любой момент через «Сбербанк Онлайн», а получить — в банкоматах или в офисах банка.

Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить. В процессе операции Сбербанк информирует отправителя и получателя денежных средств обо всех изменениях статуса перевода. Например, банк направит отправителю смс, когда перевод будет успешно выплачен.

Для получения перевода нужно будет указать секретный код из смс, говорится в пресс-релизе.

Отправить такой перевод пока могут клиенты 27 регионов, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить перевод можно по всей России. В дальнейшем, сервис станет доступен всем клиентам в «Сбербанк Онлайн»