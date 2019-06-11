Пальмовое масло предлагают добавить в систему «Меркурий»

Новые предложения по защите качества молочной продукции в России рассмотрят в Совете Федерации, пишет «Парламентская газета»
Сенатор Сергей Калашников (представитель Брянской области в верхней палате Парламента) заявил, что вопрос стоит очень остро, и основной проблемой является использование недобросовестными производителями молока пальмового масла
Он попросил дать поручение аграрному Комитету Совета Федерации проработать вопрос о включении пальмового масла в систему «Меркурий» с целью контроля над недобросовестными производителями.
Автоматизированная информационная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории России в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
Инициатива была поддержана спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко — поручение проработать предложения по включению пальмового масло в АИС «Меркурий» дано Комитету Совета Федерации по аграрной политике.
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