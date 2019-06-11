Клерк.Ру

Пальмовое масло предлагают добавить в систему «Меркурий»

Новые предложения по защите качества молочной продукции в России рассмотрят в Совете Федерации, пишет «Парламентская газета»

Сенатор Сергей Калашников (представитель Брянской области в верхней палате Парламента) заявил, что вопрос стоит очень остро, и основной проблемой является использование недобросовестными производителями молока пальмового масла

Он попросил дать поручение аграрному Комитету Совета Федерации проработать вопрос о включении пальмового масла в систему «Меркурий» с целью контроля над недобросовестными производителями.

Автоматизированная информационная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории России в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.

Инициатива была поддержана спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко — поручение проработать предложения по включению пальмового масло в АИС «Меркурий» дано Комитету Совета Федерации по аграрной политике.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «ФГИС «Меркурий»»

Все семинары по теме ФГИС «Меркурий»