Отток капитала из России вырос в два раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе — мае 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $35,2 млрд. Такие данные приведены на сайте регулятора.

По итогам первых пяти месяцев 2018 год этот показатель составил $18,9 млрд.

«Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным», — отмечает ЦБ.

В 2018 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 году..