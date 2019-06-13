Автоподписки на систему индивидуального пенсионного капитала не будет

Запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) получил одобрение президента, но с условием, что механизм подключения граждан к ней будет абсолютно добровольным. Об этом узнала газета «Известия».

В последней версии концепции ИПК (законопроект общественности пока не представили) был предусмотрен механизм автоподписки — все граждане, имеющие накопления, или новые работники должны были автоматически подключаться к системе. Таким образом, авторам законопроекта об ИПК Центробанку и Минфину придется отказаться от этой идеи.

Именно вокруг механизма подключения развернулись самые яростные дискуссии. За механизм автоподписки выступали только авторы проекта и участники рынка пенсионных накоплений.

Презентована концепция была еще в 2016 году, но из-за непримиримости позиций оппонентов подготовка законопроекта об ИПК затянулась. В итоге процесс наложился на повышение пенсионного возраста, которое вызвало негативные настроения населения. В начале года после двух проведенных по заказу администрации президента исследований общественного мнения запуск ИПК было решено отложить на неопределенный срок.

Концепция ИПК была представлена авторами ЦБ и Минфином в 2016 году. Разработка системы индивидуального пенсионного капитала стала мерой сохранения накопительной системы пенсий, новые средства не поступают в которую с 2014 года из-за так называемой «заморозки».