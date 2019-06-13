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Где самозанятому взять справку о регистрации плательщика НПД

Если самозанятому лицу, зарегистрированному как плательщик налога на профессиональный доход (НПД) потребуется справка о такой регистрации (форма КНД 1122035), он может сформировать её в мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте www.npd.nalog.ru

Там же можно сформировать справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (форма КНД 1122036)

Сформированные справки подписываются электронной подписью ФНС России.

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