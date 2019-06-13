Где самозанятому взять справку о регистрации плательщика НПД

да, не повезло... что уж... с другой стороны мог бы столько же в евро отдать, есть примеры, тепер...
Блин! молчите!!! Вы же прекрасно знаете, что эта нечисть мониторит клерк. Ну вот нафига подавать ...
А что именно за организация вас обслуживала, а то Фреш всего лишь Бренд , а под ним есть группа к...
Здесь могу точно ответить, что Вам не повезло с обслуживающей организацией, которая на примере ко...
Много эмоций, но по сути, 2 абзац - всё так... Далее следует запрос у клиента подтверждающих доку...
Я в своё время победил "гидру" - мне, как и компании, вернули все списанные комиссии, % и пени....
Похоже всё ближе момент, когда все компании обяжут вести всю деятельность в какой-нибудь гос прог...
Работаю в мелкой рознице - полностью согласен.
Каким именно противоречит? Цитату приведите.О том, что ККТ не применяется при безналичных расчета...
Нам в мае по НДФЛ пени начислили. Мы проверили 6-НДФЛ все нормально начислено, уплачено в сроки и...
и я не сторонник называть Россию или любую другую страну территорией: люди очень разные везде и е...
Спасибо! Но я ещё больше запутался: Ваше очень приятное для меня разъяснение, кажется, противореч...
чувства вины нет: я честно детям сказал, что никогда не подарю машины, но заплачу за хорошее обра...
В идеале, конечно же - пожаловаться на прямую линию с Путиным.Но. Но - это должна быть обоснованн...
А нам сегодня письмо из управы города пришло, что у нас задолженность по налогам и "приглашаем в...
Да откуда им это знать? Там сидят по больше часть люди, которые не то то бухгалтерами не работали...
Про Фреш, про него родимый глаголю. Послушал "умного" буха и потратил за полгода на ЭТО почти 200...
один мат на этих недоумков.. у нас по требованию заблокировали счет на давно уплаченные суммы, ко...
Тролль обыкновенныйЕсть еще тролль 80го уровня - пример Вы можете увидеть посмотрев на мою аватар...
А вы про какое облако говорите? В 1С:Фреш ничего подобного нет. Думаю вы путаете с кем-то другим....
Обсуждаются не документы на подтверждение сделки. А неизвестные никому пояснения о доходах заёмщи...
.В переводе на русский: "мы не умеем писать программы"
Тролль он и в Африке тролль
Банки имеют право требовать документы на подтверждение любой сделки. Если доков нет - имеет право...
Упомянутые области - это где больше всего самых бедных? Опять Нижегородская область в какой-то эк...
Потребительский кредит на то и потребительский, что может браться на разные цели.Да, влом. Потому...
При перечисленных операциях ККТ не нужна. Но есть мнение, что ККТ нужна, например, при взаимозаче...
Хм, а где тарифы на сопровождение облака? Стыдливо умолчим как берем по 2 000р. в час за работу н...
у нас трактовка как и у всех, ничем не отличается ;)
Насчет "крутизны" не сказал бы. Крутизна только в головах жителей данной территории. Насчет долга...
Чушь какая! Они нас (бухгалтеров) за недоумков держат? Таблички проверочные рекомендуют заполнять...
Попробуйте жить в соответствии с здравым смыслом. Легче станет. У банков своя нагрузка. Ну, контр...
Мой друг из 90-х... 1. Сейчас на дворе 2019 г. и к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширш...
Государственная машина медлительна и неповоротлива. Вы ж представляете сколько звеньев приказ дол...
Не путайте. Все происходит так. Сидит сотрудница банка, глазеет в комп. Вдруг бабки капнули. Она ...
Уважаемая Над.К!Не были бы Вы столь любезны дать мне чёткий и однозначный ответ, а то я в си...