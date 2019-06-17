Распорядиться своими пенсионными накоплениями на случай смерти станет проще

Если человек умер до назначения ему накопительной пенсии, правопреемники могут унаследовать его пенсионные накопления.

Напомним, накопительная пенсия формировалась у мужчин 1953-1966 годов рождения и у женщин 1957-1966 годов рождения, а также у людей, родившихся в 1967 году и позже, чьи работодатели уплачивали взносы в 2002-2004 годах. С 2005 года перечисления страховых взносов на накопительную часть пенсии лиц 1966 года рождения и старше были прекращены. А с 2014 года произошла «заморозка» и все взносы теперь идут на страховую пенсию.

В порядок выплаты накоплений правопреемникам тех, кто не дожил до пенсии, внесут поправки.

Проект, подготовленный Минтрудом, опубликован на федеральном портале.

Документом устанавливается возможность подачи застрахованным лицом заявления о распределении средств пенсионных накоплений в любой территориальный орган ПФР по выбору застрахованного лица.

Поясним, заявление о распределении средств пенсионных накоплений — это заявление застрахованного лица об определении лиц, которым в случае его смерти может быть произведена выплата средств пенсионных накоплений и о порядке распределения между ними указанных средств по форме.

Если такое заявление отсутствует, то накопления выплачивают правопреемникам первой очереди (дети, супруги, родители), а при их отсутствии — правопреемникам второй очереди.

В настоящее время гражданин может подать такое заявление лишь по месту своего жительства.

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