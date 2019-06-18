Курортный сбор предлагают отменить

Неудачный эксперимент по введению курортного сбора должен быть прекращен на федеральном уровне, считает председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Побор вызывает недовольство как граждан, так и представителей бизнеса, которые вынуждены взимать эту дань с туристов. Доходы регионов от введения курортного сбора несопоставимы с имиджевыми потерями. Этот квазиналог лишь снижает привлекательность отечественных курортов в сравнении с зарубежными. Операторы говорят о том, что туристы сокращают время своего пребывания на отдыхе, чтобы не платить лишние деньги. При этом, турпоток на российские курорты и так оставляет желать лучшего. В лидерах этого сезона снова зарубежные направления, та же Турция», — заявил Сергей Миронов.

Напомним, курортный сбор с 2018 года может взиматься в четырех регионах — Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях, а также в Республике Крым. В Крыму власти отложили начало эксперимента до 2021 года. Введение сбора неоправданно, пока на полуострове еще продолжается работа по улучшению туристической инфраструктуры, посчитали чиновники.

«Крымские власти рассудили абсолютно правильно, при нынешнем состоянии инфраструктуры нельзя взимать курортный сбор. И это состояние должны улучшать не туристы, — подчеркнул Сергей Миронов. — Развитием российских курортов должно заниматься государство, в рамках профильных федеральных программ и федерального финансирования. Нельзя перекладывать эти расходы на граждан, им это не нужно, они лучше в Турции отдохнут!»