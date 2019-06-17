Выездных проверок становится меньше. Налогоплательщики добровольно доплачивают налоги

ФНС России продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Об этом заявил глава налоговой службы Михаил Мишустин на расширенной коллегии.

Так, в первом квартале 2019 года количество выездных налоговых проверок сократилось на 36% и составило 2,7 тыс. (в первом квартале 2018 года — 4,1 тыс.).

При этом поступления по выездным проверкам выросли на 10% и составили 48 млрд рублей.

Благодаря АСК НДС-2 за три месяца 2019 года налогоплательщики добровольно уточнили свои обязательства на сумму почти 29 млрд рублей с ростом в 2,4 раза.