Цифровые технологии помогают ФНС пресекать схемы ухода от налогов

Применение цифровых технологий и развитие аналитических инструментов ФНС позволило разработать стандарт по реализации отраслевых проектов пресечения схем необоснованной налоговой оптимизации. Об этом заявил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на расширенной коллегии ведомства.

Он напомнил, что при содействии ФНС была создана Ассоциация добросовестных участников рынка АПК, которая насчитывает 8 тысяч участников.

Напомним, экспортерами и производителями зерна была подписана Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Она нацелена она на то, чтобы все торговые операции осуществлялись прозрачными методами и исключали многоступенчатый процесс перепродажи сельхозпродукции, а также чтобы сформировалось нетерпимое отношение к компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов.

Многие бизнесмены, подписавшие эту хартию, договоренностей не соблюдали.

Мишустин также отметил, что в рамках отраслевого проекта по повышению прозрачности рынка клининга и технической эксплуатации в мае запущен Реестр добросовестных фасилити-операторов. Поступление НДС в бюджет от участников в первом квартале текущего года составило 2 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Напомним, реестр функционирует на сайте БелыйФМ.рф.

В нем представлены компании, занимающихся профессиональной уборкой и/или технической эксплуатацией, добровольно раскрывшие ряд показателей по налоговой нагрузке, которые не превышают целевых показателей по отрасли профессиональной уборки. Заглянув в реестр, заказчики могут детально оценить потенциальных контрагентов ещё на стадии выбора оператора клининговых услуг.

Совместно с правоохранительными органами, ЦБ и Росфинмониторингом ФНС России продолжает работу по «очистке» налоговой среды от так называемых фирм-однодневок.

Количество компаний с такими признаками составляет всего 4% (или 156 тысяч) от числа компаний, зарегистрированных в ЕГРЮЛ.