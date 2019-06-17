Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тыс. клиентов банков

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-форуму phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных около 900 тыс. клиентов российских банков.
«В настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России», — цитирует сообщаение ведомства РИА Новости.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что на сайте phreaker.pro не было информации о согласии клиентов банков на размещение и обработку их персональных данных.
Об утечке данных клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и банка «Хоум Кредит» сообщил 10 июня «Коммерсант».
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