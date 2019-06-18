ФНС России помогает налоговикам из других стран внедрять передовые технологии

Внедрение передовых технологий в налоговое администрирование вызывает активный интерес многих зарубежных налоговых администраций, заявил глава ФНС Михаил Мишустин.
Ежегодно растет число иностранных делегаций, желающих ознакомиться с цифровыми решениями в налоговом администрировании (АСК НДС, АСК ККТ, система прослеживаемости, электронные сервисы).
В настоящее время начинается проект по оказанию технического содействия налоговым органам Республики Узбекистан, в рамках которого будут выполнены работы по реинжинирингу бизнес-процессов, созданию системы работы с налогоплательщиками и совершенствованию системы налогообложения имущества на основе кадастровой оценки.
В ближайшее время также начнется аналогичный проект по созданию системы маркировки и прослеживаемости товаров, а также информационной системы в налоговой сфере Кыргызской Республики.
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