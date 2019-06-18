Сбербанк подключил МТС к системе мгновенных переводов

Сбербанк расширяет возможности собственной экосистемы мгновенных переводов.

С 18 июня услуга перевода наличных средств на карты клиентов Сбербанка по номеру мобильного телефона доступна в салонах МТС, сообщают «Ведомости».

Перевод можно осуществить через кассу либо терминал в 5900 салонах МТС по всей России. Для совершения транзакции через кассу отправитель денег должен предъявить паспорт. Перевод через терминал доступен после того, как клиент хотя бы раз пройдет идентификацию в кассе любого салона МТС.

Максимальная сумма перевода через кассу равна 100 000 руб., через терминал – 15 000 руб. Минимальная сумма перевода в обоих случаях составляет 50 руб.

Комиссия при переводе через кассу составляет 1,5% от суммы транзакции, но не менее 50 руб. и не более 1000 руб. Перевод через терминал обойдется дороже – 2,99% от суммы операции. Комиссии будут взиматься как при переводе денег на карту Сбербанка произвольному физическому лицу, так и при пополнении собственной карты клиентом банка.

Проект реализован на технологической платформе МТС-банка, подконтрольного оператору связи МТС, подчеркивается в совместном сообщении Сбербанка и группы МТС.

В планах МТС-банка сделать сервис дистанционных переводов, через мобильное приложение.