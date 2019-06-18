Четверть россиян – пенсионеры. Скоро их будет еще больше

По информации Росстата, в 2018 году в России из 146,7 млн. человек каждый четвертый (37,9 млн. человек) находился в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25,4 % ко всему населению страны.

Самым «старым» регионом России в 2018 году являлась Тамбовская область — доля населения старше трудоспособного возраста на начало 2019 года составила 31,3 %, а самыми «молодыми» — Чеченская Республика и Республика Тыва — 10,7 % и 11,8 %, соответственно.

При этом по прогнозам Росстата доля граждан старше трудоспособного возраста увеличится с 2018 года по 2025 год с 25,5 до 27,4 % и составит 40,2 млн. человек.

Смертность лиц старше трудоспособного возраста продолжает сокращаться.

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни возросла для мужчин, достигших 60 лет — с 15,73 лет в 2013 году до 16,56 лет в 2018 году, для женщин, достигших 55 лет — с 25,36 до 26,28 лет, соответственно.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин составляет 67,77 лет, для женщин — 77,83 лет.

Такие данные приводятся в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.