Банки обяжут привлекать для переводов внутри страны только российскую инфраструктуру

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, обязывающий банки привлекать для переводов внутри страны только российскую платёжную инфраструктуру электронных денег.

Для этого законопроектом предлагается установить требования для операторов электронных денег и платёжной инфраструктуры, аналогичные действующим для платёжных систем, пишет «Парламентская газета».

Так, планируется предусмотреть обязанность привлекать российскую платёжную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег. Это положение, как уточняется в пояснительной записке к документу, не распространяется на случаи осуществления трансграничного перевода денежных средств.

Также законопроект вводит запрет на передачу информации о таких переводах за рубеж и невозможность одностороннего отказа платёжной инфраструктуры от выполнения своих функций.