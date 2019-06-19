Выписку из реестра дисквалифицированных лиц можно будет получить электронно и бесплатно

Накануне ФНС разместила текст проекта с поправками в КоАП, которые касаются порядка получения выписки из реестра дисквалифицированных лиц.

Документ предусматривает, что заинтересованные лица вправе получить сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, в виде выписки о конкретном дисквалифицированном лице либо справки об отсутствии запрашиваемой информации как в бумажном, так и в электронном виде.

В бумажном виде выписку будут выдавать платно в течение 5 рабочих дней. Сейчас стоимость такой услуги составляет 100 рублей за одну выписку.

В электронном виде получить выписку можно будет бесплатно в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса.

Возможность получения сведений из реестра дисквалифицированных лиц в электронном виде повлечет сокращение бумажного документооборота и будет способствовать удобству заявителя в части получения услуги без посещения налогового органа, сообщается в пояснительной записке.

Закон вступит в силу по истечении шести месяцев с даты его официального опубликования, что обусловлен необходимостью доработки программного обеспечения ФНС, направленного на реализацию требований, предусмотренных вышеизложенными изменениями.