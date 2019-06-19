Выписку из реестра дисквалифицированных лиц можно будет получить электронно и бесплатно

Накануне ФНС разместила текст проекта с поправками в КоАП, которые касаются порядка получения выписки из реестра дисквалифицированных лиц.

Документ предусматривает, что заинтересованные лица вправе получить сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, в виде выписки о конкретном дисквалифицированном лице либо справки об отсутствии запрашиваемой информации как в бумажном, так и в электронном виде.

В бумажном виде выписку будут выдавать платно в течение 5 рабочих дней. Сейчас стоимость такой услуги составляет 100 рублей за одну выписку.

В электронном виде получить выписку можно будет бесплатно в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса.

Возможность получения сведений из реестра дисквалифицированных лиц в электронном виде повлечет сокращение бумажного документооборота и будет способствовать удобству заявителя в части получения услуги без посещения налогового органа, сообщается в пояснительной записке.

Закон вступит в силу по истечении шести месяцев с даты его официального опубликования, что обусловлен необходимостью доработки программного обеспечения ФНС, направленного на реализацию требований, предусмотренных вышеизложенными изменениями.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «ФНС и налоговые инспекции»

Все семинары по теме ФНС и налоговые инспекции