Курортный сбор могут распространить на частный сектор

В настоящее время курортный сбор взимается в трех регионах — Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях.

Этот платеж за своих гостей перечисляют юрлица — отели и хостелы.

Между тем граждан, сдающих жилье туристам, также планируют обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца. Такую возможность рассматривают в Минкавказе, пишут «Известия».

Потенциальным плательщикам сбора предложат зарегистрироваться в качестве самозанятых. Это позволит им выйти из тени с минимальными издержками и даст гарантии защиты социальных прав.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников полагает, что распространить курортный сбор на частный сектор возможно с помощью специального закона о «туристическом жилье», который сейчас прорабатывается в Минэкономразвития. Документ предполагает аккредитацию для граждан, сдающих жилье приезжающим. Это легализует участников рынка, даст корректную статистику, повысит безопасность туристов.

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