Утверждена форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения налогом на имущество физлиц

Вы опять нашли кучу негатива в предложении изымать заброшенные участки, но так и не сказали - что...
Видимо вы тоже не в курсе, что нашу область хотят превратить в свалку московского мусора и называ...
Ну так и пусть его изымут, не? Все равно не нужен
У нас никогда не будет как в Европе, потому что вот это вот "вам надо - вы и делайте", "страна за...
У вас ошибка в статье, оборот немаркированный обуви будет запрещён не с 1 февраля 2020, а с 1 мар...
эти небедные люди вообще не платят налоги, либо платят минимум....
Во-первых, за 500 рублей ни один бомж даже глядеть на ваш участок не будет, а во-вторых, ну изъял...
Вот да. Лично я как астматик сильно пострадала из-за дебильного наркоконтроля. Мне идеально снима...
Если пособия не получим мы - то их получат солдаты НАТО(с) :)))А если без шуток - те, кого у нас ...
Не пугайтесь. Это все из-за санкций.
Забыли упомянуть: стрессоустойчивая, стройная и т.п. Возьмите меня на должность слушателя! Комед...
Аудит проводят практикующие бухгалтеры. По итогам проверки составляется отчет с рекомендациями и ...
Ха. Продавай. Я пыталась свой бесплатно соседям отдать - не берут((( КУпите? :))) Ну купИте!!! ...
Если человек хочет подсесть на иглу, он всегда найдет дозу. У нас вагонами и сухогрузами завозят ...
Не передергиваю. Пытаюсь перевести разговор в конструктивное русло. Подскажите, что может быть БО...
всегда об этом думаю, для чего нужно дублирование выручки. ...
Да все проще. Чиновник понял, что нынешняя власть скоро пошатнется. Поэтому стоит себя зарекоменд...
Право платить сам курортный сбор, штрафы и пени по нему. Сразу 3 дополнительных права!)...
УК РФ тоже не регулирует убийство с помощью ножа или пистолета. Он регулирует ответственность за ...
Я такого не писала. Не надо передергивать. Просто должны быть ЭФФЕКТИВНЫЕ меры воздействия. А изъ...
Не о том спорите, господа. Все зависит от того, как это будет прописано в законе - высота травы, ...
И еще 50% работают без оформления, чтобы не потерять мизерную прибавку к пенсии......
да тоже хотелось бы узнать, где идет набор на помощника)))...
депутаты, помощники, помощники помощников и т.д. зачем они нужны, распустить давно пора, все равн...
Мы хоть и продаем кассы, но тоже считаем применение ККТ в случае безналичных платежей бесполезным...
да, у ребят кормовая база схлопывается. Вот думают, а как же красиво жить и денег детям в Америку...
А с моей точки зрения - значит надо лишать. Тараканы, крысы, бомжи, пьянки до рассвета, убийства ...
Если индексацию не проводить, но зп в 2 раза превышает прожиточный минимум (не МРОТ) - то все рав...
Вы никогда раковых больных не видели? в последней стадии? когда человек, без укола морфия, только...
Им мы будем продолжать ездить наслаждаться пасторалями Европы. Забывая, что за каждой пасторалью ...
Так пусть все останется как есть?
Пусть депутаты производительность труда своего повышают, и без помощников работают!...
Он не сразу меняется. Где то через минуту обновляешь и пишут ваш голос принят и увеличенный на 1 ...
Какие такие социальные права появятся вдруг у официальных самозанятых? Которых у них нет сейчас?...
Она и в прошлом ею не была.