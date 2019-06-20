Утверждена форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения налогом на имущество физлиц

Утверждена форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц. Приказ ФНС от 24.05.2019 № ММВ-7-21/263@ официально опубликован на сайте нормативных документов.

Заявление можно подать в МФЦ или любую налоговую инспекцию. И тогда исчисление налога на имущество прекратится с 1-го числа месяца, в котором произошло уничтожение.

К заявлению можно приложить подтверждающие документы. Однако если это не будет сделано, налоговые органы обязаны сами запросить сведения об уничтожении. Например, у МЧС.