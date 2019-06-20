Запретили необоснованное повышение цен за услуги ЖКХ

Вышло Постановление Правительства № 756 от 13.06.2019, цель которого — исключить возможность необоснованного роста платы, которую граждане вносят за коммунальные услуги.

Сейчас для субъектов установлены предельные индексы роста платы за коммуналку. Они в свою очередь определяют их для муниципалитетов.

При этом есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать. Причем не все эти основания справедливы, отметил глава Правительства Дмитрий Медведев. Теперь таких оснований стало меньше в соответствии с этим документом.

«Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой», — сказал Дмитрий Медведев.