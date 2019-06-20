Плата за отопление вырастет. Узнайте, для кого

С 2020 года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности.
Собственники квартир с 1-го по 4-й этаж будут платить больше, чем их соседи, живущие выше, пишет «Парламентская газета».
Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких отметил, что подобный шаг вряд ли оздоровит социальную атмосферу. Например, в Хабаровском крае, который представляет депутат в Госдуме, платежи за тепло могут вырасти до 70 % при новых нормативах.
Депутат считает целесообразным передачу полномочий по вводу нового норматива регионам. Тогда субъекты смогут сами решать, вводить ли в их условиях такой порядок расчёта оплаты отопления.
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