Путин рассказал о «включении мозгов» по высокотехнологичным сферам из-за санкций против России

Сегодня проходит «Прямая линия» с Владимиром Путиным, он отвечает на вопросы граждан. Без обсуждения темы экономических санкций, конечно же, не обошлось.

Путину напомнили, что сегодня Европа продляет санкции против России и спросили, что будет, если «помириться» с западными странами. Президент ответил, что вообще-то Россия ни с кем и не ссорилась.

Кроме того, санкции работают и против тех, кто их ввел: Россия недополучила 50 млрд долларов, ЕС потерял 240 млрд долларов, США — 17 млрд долларов, Япония — 27 млрд долларов. И это только в деньгах, а ведь теряются еще и рабочие места.

Зато, считает президент, Россия «включила мозги» по высокотехнологичным сферам и начала развивать отрасли, которых раньше у нас не было, даже во времена СССР. Например, морское двигателестроение.

Напомнил Путин и о росте экспорта в сельском хозяйстве. И о том, что в планах довести его к 2024 году до 45 млрд долларов в год, и это реально.