Владимир Путин: «Единая Россия» - это не банда

В ходе Владимир Путин сам обращает внимание на вопросы, которые появляются на экране студии: «Куда нас ведет банда патриотов из «Единой России»?

Путин отметил, что если люди берут на себя ответственность, в том числе за непопулярные, но нужные решения, значит, они зрелые люди, которые ставят своей целью улучшение жизни людей. Путин не хочет называть бандой тех, кто стоял у руля в 90-е, но напоминает, что была развалена экономика, оборонка, почти развалена армия. Страна была на пороге гражданской войны, шли реальные боевые конфликты.

Это результат работы людей, которых Путин не хотел бы называть бандой, но напоминает об ответственности, передает «Интерфакс».