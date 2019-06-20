«Зеркальный реестр» избавит бизнес от лишних проверок

На «Прямой линии» с Владимиром Путиным был поднят вопрос об увеличении количества проверок.

Тему поднял пензенский кондитер, представитель малого бизнеса. Он сообщил, что растет количество внеплановых проверок, хотя плановых становится меньше. И пожаловался на то, что надзорные органы приходят только штрафовать, вместо того, чтобы помогать бизнесу работать в рамках закона.

Путин напомнил, что были продлены надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса. И уверенно заявил, что внеплановых проверок тоже стало меньше.

В качестве меры против излишних проверок предлагается ввести «зеркальный реестр»: проверяющие будут вести реестр, когда и кто их проверял. Вся эта информация будет поступать в прокуратуру, которая таким образом получит дополнительный источник информации для контроля над действиями надзорных органов.

Президент согласен с тем, что надзорные органы должны помогать, на это их «настраивают».