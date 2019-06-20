Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Так кто будет вести новый реестр - проверяющие или проверяемые? ...
А система налогообложения у вас какая? Вычет дают только по ПСН и ЕНВД...
А геи у нас теперь=алкоголики и наркоманы?
Ну некоторым что 7, что 77, одинаково они на эти деньги не проживут, поэтому могут запутаться....
Не мешайте фантазировать президенту
это что ли Эталон вам столько зафигачил? ну и наглецы!
отбрехался в общем... я как главбух крупной компании, такую как задовна давно бы взашей выгнала з...
Контролируемое выращивание сырья для медпрепаратов никак не повлияет ни на численность наркоманов...
Ввели его в Чукотском АО, интернета нет, больничный выписывают в базу не заносят, данные до ФСС д...
так они же назывались кооперативом "О"
Куда уже повышать если средняя 77 тысяч. больше чем у полицейских металлургов и других не менее н...
Только вот статистика и нормальные исследования говорят что нет, не идет. Ну не пересаживаются с ...
Добрый день! я ИП с наемными работниками, услуги, могу ли я возместить затраты на он лайн кассу ...
это нормально, у меня ситуация такая платил около 300руб, сейчас 980руб ). Живу один, мусорят м2...
Сосны хорошо горят. Закон просмотрела, все равно много неприятных моментов. Наказание должно соот...
добровольное взвешенное решение Совета одного посёлка или сырой непроработанный для огромной стр...
написано же, подходит не всем!Все правильно в ответе написано - этот сервис больше подходит для м...
Допустим, я торгую обувью через интернет оптом, мои покупатели организаторы Совместных покупок ...
Хорошо знаете законы всех штатов, округов, городов и поселков США?"Совет поселка «The Massapequa ...
Вместо 80р в квитанции я стал платить 240р. Ну еще баки поставили меньшего размера вместо больших...
Ради приличия сходите уже по ссылке в статье и прочитайте проект закона. Причем здесь высота сосе...
ККТ можно не применять, поскольку у ИП нет работников
Да я вот тоже удивилась. Кто это ожидал снижения цен на товары и как такая идея вообще в голову п...
А что делать в дивидендами и премиями?
не понял а с какого перепуга увеличение расходов приводит к 10% снижению цены?...
А еще граждане берут кредиты до зарплаты под завышенные ставки, ай, какие нехорошие-статистику по...
ИП без работников, деньги получаем предоплату по договору от физ. лиц и юр. лиц за оказываемые ус...
а нам пришло уведомление о вызове за несвоевременное предоставление декларации по налогу на имуще...
Не передергивайте. Смотря какие будут критерии оценки. Одно дело, когда дикое и заброшенное, а др...
Это не Ваше дело кто как живет и справляется со своим хозяйством. Из-за стен в квартире Вы не вид...
А вы кто? ИП без работников? И за что вам "приходят" наличные и от кого?...
Всё это туфта, будет как всегда - лажа.
Подскажите, если по УСН деньги поступают на расчетный счет и приходят наличные , которые я потом ...