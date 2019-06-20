Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет, сообщается на сайте банка. Представитель семьи банкира подтвердилаТАСС эту информацию.

Что стало причиной смерти Когана, пока неизвестно. В 2018 году банкир перенес инсульт.

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