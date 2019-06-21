С Роскомназора взыскали 415 тыс. руб. за незаконную блокировку сайта

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 415 тыс.руб. с Роскомнадзора в пользу предпринимателя Арсена Мирзаяна за незаконную блокировку сайта.

В 2016 году по требованию Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан был отключен домен огрн.онлайн, который давал доступ к Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ). Поводом стала жалоба одного из бизнесменов, недовольных публикацией его персональных данных (фамилии, имени и отечества).

Чиновники не отрицали, что организатор сервиса получил информацию официально от налогового ведомства и обрабатываемые персональные данные являются общедоступными. Но, по логике Роскомнадзора, публиковать эти материалы в открытом доступе вправе только сама Федеральная налоговая служба, а не сторонние «неуполномоченные лица». Кроме того, владелец сайта размещал контекстную рекламу, то есть использовал персональные данные с целью извлечения дохода.

Арбитражный суд города Москвы в июне 2017 года признал действия ведомства незаконными, и обязал отменить решение о разделегировании сайта. Владелец сайта подал иск о взыскании с Роскомнадзора почти 5 млн.руб. убытков в виде упущенной выгоды. В иске указывалось, что за более чем полугодовой период разделегирования домена сайта огрн.онлайн полностью потерял посещаемость.

В мае 2019 года суд иск удовлетворил, но посчитал что сумма упущенной выгоды завышена. И постановил выплатить Мирзояну 415 тыс. рублей.