Маткапиталом можно оплатить детский сад, не дожидаясь трехлетия ребенка

С 2018 года средствами материнского капитала можно оплачивать дошкольное образование детей, не дожидаясь пока ребенку, давшему право на сертификат, исполнится 3 года.
Распорядиться средствами материнского капитала можно на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком в детском саду и яслях. Необходимым условием является наличие у дошкольной организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.
К заявлению о направлении средств материнского капитала на оплату содержания ребенка в детском саду необходимо приложить договор между образовательной организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать расчет размера платы услуг по организации присмотра и ухода за ребенком.
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