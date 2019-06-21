Маткапиталом можно оплатить детский сад, не дожидаясь трехлетия ребенка

С 2018 года средствами материнского капитала можно оплачивать дошкольное образование детей, не дожидаясь пока ребенку, давшему право на сертификат, исполнится 3 года.

Распорядиться средствами материнского капитала можно на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком в детском саду и яслях. Необходимым условием является наличие у дошкольной организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

К заявлению о направлении средств материнского капитала на оплату содержания ребенка в детском саду необходимо приложить договор между образовательной организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать расчет размера платы услуг по организации присмотра и ухода за ребенком.

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