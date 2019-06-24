Оплатить имущественные налоги без комиссии можно будет в МФЦ

Граждане смогут оплачивать имущественные налоги в МФЦ без комиссии, если власти региона приняли решение, что МФЦ вправе принимать наличные средства от физлиц в счет оплаты налоговых платежей.

Такая норма содержится в Постановлении Правительства от 05.06.2019 № 725.

Это позволит решить проблемы с оплатой налоговых платежей, которые возникают в отдаленных местностях. То есть там, где кредитные организации находятся далеко от мест преимущественного пребывания граждан и МФЦ, и при этом нет устойчивой электронной связи.

Оплатить налоги в МФЦ можно двумя способами: наличными сотрудникам или с помощью банковской карты через электронный терминал.

В первом случае денежные средства, принятые от физлица, в течение 5 дней вносятся в банк для перечисления в бюджетную систему. Если в связи со стихийным бедствием или иным обстоятельством непреодолимой силы они не могут быть внесены в банк или организацию федеральной почтовой связи в срок, то он продлевается до устранения таких обстоятельств. Согласно поправкам, при таких способах оплаты гражданам не придётся платить комиссию за банковские операции.