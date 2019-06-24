Выплата родителям детей-инвалидов увеличится в 2 раза

С 1 июля почти в два раза вырастет размер ежемесячной выплаты трудоспособным неработающим родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, осуществляющим уход за ребенком — инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы (независимо от его возраста).

Сейчас она составляет 5,5 тысяч рублей, с 1 июля размер выплаты будет увеличен до 10 тысяч.

Иным трудоспособным неработающим лицам, не состоящим в близких родственных отношениях, но также ухаживающим за детьми-инвалидами, или инвалидами с детства первой группы, ежемесячная выплата по уходу предусмотрена в меньшем размере — 1200 рублей.

С 1 июля 2019 года ее размер не изменится. Т.е. приоритет отдается осуществлению ухода за инвалидом в семье, пояснили в ПФР.

Ежемесячная выплата устанавливается в заявительном порядке. Поэтому родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, оставившим работу в связи с осуществлением ухода за ребенком — инвалидом надо своевременно обратиться в ПФР для установления такой выплаты.

Статус ребенка-инвалида устанавливается на период инвалидности, определенный бюро МСЭ, но не более чем до дня 18-летия. После достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста он может быть признан инвалидом с детства на основании заключения федеральной службы МСЭ.