Как происходит пенсионное обеспечение супруги умершего кормильца в 2019 году

После поправок в пенсионное законодательство право на страховую пенсию по случаю потери кормильца у супруги (супруга) умершего кормильца наступает, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами.

С учетом переходных положений в 2019 году указанная категория граждан сможет выйти на пенсию по случаю потери кормильца на четыре года раньше нового пенсионного возраста — в 61 год и 56 лет (соответственно мужчины и женщины).

Супруг умершего кормильца признается состоявшим на его иждивении, если он находился на его полном содержании или получал от него помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, разъясняет ПФР.

Нетрудоспособный супруг умершего кормильца, не состоявший на его иждивении, имеет право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, если он независимо от времени, прошедшего после его смерти, утратил источник средств к существованию.

При этом страховая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо от продолжительности страхового стажа кормильца, а также от причины и времени наступления его смерти, за исключением случаев совершения нетрудоспособным членом семьи умершего кормильца уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть кормильца и установленного в судебном порядке.