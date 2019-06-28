Как работающему пенсионеру узнать, какой будет его пенсия после увольнения

Как известно, в настоящее время пенсия работающим пенсионерам выплачивается без учета прошедших индексаций. Возобновление выплаты сумм индексаций (т.е. выплата пенсии уже в полном размере) происходит спустя 3 месяца с даты увольнения, но и эти 3 месяца компенсируются.

Кроме того, ежегодно с 1 августа производится беззаявительная корректировка пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые делали за них работодатели в прошедшем году. Именно это увеличение пенсии работающие пенсионеры ощущают.

Что делать, если пенсионер готов уволиться, но не знает, насколько за годы труда увеличилась его пенсия и какой она будет после увольнения?

Получить эту информацию можно двумя способами, пояснили в ПФР.

Первый способ (при условии регистрации на сайте госуслуг) — зайти в Личный кабинет на сайте ПФР, где отражаются два размера пенсии — тот, что выплачивается в настоящий момент, и какой пенсия стала после прошедших индексаций, т.е. будет платиться после увольнения.

Второй способ — получить эту информацию в клиентской службе ПФР.