При формировании ГИР БО налоговики будут контролировать сдачу бухотчетности

Независимая проверка в отношении аудируемого лица аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами проводится в целях выражения мнения о достоверности отчетности.

При этом аудиторская деятельность не подменяет контроля достоверности бухотчетности, осуществляемого уполномоченными госорганами и органами местного самоуправления.

Полнота и достоверность налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, проверяются налоговыми органами в рамках налогового контроля.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-02-08/40566 от 30.05.2019.

Полномочия по формированию государственного информационного ресурса бухотчетности передаются ФНС. При реализации такой функции будет осуществляться и контроль полноты представления организациями обязательного экземпляра годовой бухотчетности.

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