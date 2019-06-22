Минфин не исключил разрешения купли-продажи криптовалюты в России

Минфин не исключает, что в закон о цифровых финансовых активах впишут разрешение на куплю-продажу криптовалюты в России, рассказал журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

«В части криптовалют последний вопрос, который остался,— буквально сегодня у нас была встреча с участием и ЦБ, и ФСБ — по сути, у нас сейчас вопрос определения того, насколько может использоваться криптовалюта. Там диапазон от запрета до возможности покупки. Как иностранной валюты: купить и продать можно, а рассчитываться нельзя»,— сказал господин Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в законе будет указана ответственность за нарушение правил, как только будет принято политическое решение.