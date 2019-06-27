Бабушке не дадут вычет по НДФЛ на обучение внучки

Если правильно помню, был АИС-1, затем АИС-2, затем ЭОД и только посл5 этого АИС -3...
А если вернуться к исходному посылу - 10-кратному разрыву между MIN и MAX - считаете, что это нер...
Поздравляю! Не забудьте с него расходы и моральный вред взыскать ...
Вот у кого средства производства - тот и заказывает музыку, со всеми вытекающими. А вот если логи...
Вывод верный, предельный срок ограничен датой решения по ВНП, однако налорг ни когда не будет оце...
Ага. Налоговая даже суды переплюнула. Но, я с трепетом жду каждое их послание......
Да. Так и есть. Реальный срок 2 года. При "грязном" закрытии после вступления в силу 488-ФЗ риски...
Основные замечания по поводу недостатков Jetlex:1. Установка. Jetlex имеет 2 вида интеграции: чер...
Ах да... забыла... соглашусь...это же другой мир.Чиновнический......
... готова уже на эту гору положить...цветы... Ну, а с иллюзией, что они тоже такие же люди я рас...
Многие "предложения" из интернета на самом деле - при ближайшем рассмотрении - содержат 2 этапа. ...
А Вы попробуйте сейчас закрыть организацию, которая прекратила деятельность. Получится за 1 месяц...
Больше. ГОРАЗДО больше. Зависит, на самом деле, от сканера. Если не уменьшать программным путём "...
Фантастика(((((Это хорошо, что Вы (в смысле - организация) существуете. Но за 9 лет организация м...
Да и на деле выглядит не очень, поверьте. Моим родителям 87 и 85, так что я в теме. Знаю массу сл...
Они тоже люди...это законы придумывают люди кто с этим не сталкивался.....
Самое интересное, что в одно письмо столько документов не прикрепишь не одна программа не пропуст...
Истерия 115-го ФЗ. С коллегами долго изучали этот перл законотворчества. В нем каждая статья прям...
Там же НДС к возмещению был. Налоговики тысячу рублей возместить удавятся, а люди почти 54 млн тр...
Есть и такой вариант: обороты небольшие, кормят 1 человека (того самого директора-учредителя) - ...
Еще одного бухгалтера сажать за работу надо. И покупать программы-помощники.Малому бизнесу не про...
Проценты на ОМС не начисляются. Что попадает под НДФЛ?
"Банки вам не враги" ... улыбнуло. Один банк, с которым мы с 2008года и который сам /кстати/ 3-4...
Робот свяжется со снабженцами через телеграм, такие решения уже работают, опять же - элементарная...
Да никто не смотрит вообще никакие документы. Я тут написала штук 5 подробных писем, чтобы как то...
коробками таскаем бумажки в НИ, хоть кто то их смотрит??? ...
сейчас многие страхуются и сразу выставляют счет-договор , после табличной части в котором перече...
Верно говорите! Согласен! Не надо баловать работодателя и создавать прецедент! :) Просто работода...
А сделать эти сканы и отправить...что сканировать, что копировать -мама не горюй!!!...
И аналогично: если зарплата не нравится, надо искать другую, на такую работу соглашаться нельзя. ...
Только на этом форуме, вас уже двое (Wern, Старый ворчун), а я -одни ;) Боюсь, чем дальше тем буд...
На труд не претендуете - это понятно ;) На зарплату - претундуете, тоже понятно ;) Мне и смешно и...
Как это нет? вон Goody бешеные деньги платит (правда, суммы не говорит).Идите к нему....
Другие есть, но они не всех подряд берут.
Других нет. Потому так страна и живёт.