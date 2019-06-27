Бабушке не дадут вычет по НДФЛ на обучение внучки

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Любовь Л1 Вот у кого средства производства - тот и заказывает музыку, со всеми вытекающими. А вот если логи... Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты

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Nаdine Многие "предложения" из интернета на самом деле - при ближайшем рассмотрении - содержат 2 этапа. ... Бизнесмены требуют отменить сдачу СЗВ-М на директора-учредителя

Любовь Л1 А Вы попробуйте сейчас закрыть организацию, которая прекратила деятельность. Получится за 1 месяц... Бизнесмены требуют отменить сдачу СЗВ-М на директора-учредителя

Nаdine Да и на деле выглядит не очень, поверьте. Моим родителям 87 и 85, так что я в теме. Знаю массу сл... Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты

Angeltag Самое интересное, что в одно письмо столько документов не прикрепишь не одна программа не пропуст... Налоговиков завалили бумагой! Сдавать документы в ИФНС обяжут только в электронном виде

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Vikentia Да никто не смотрит вообще никакие документы. Я тут написала штук 5 подробных писем, чтобы как то... Налоговиков завалили бумагой! Сдавать документы в ИФНС обяжут только в электронном виде

Goody Только на этом форуме, вас уже двое (Wern, Старый ворчун), а я -одни ;) Боюсь, чем дальше тем буд... Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты