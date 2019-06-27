Бабушке не дадут вычет по НДФЛ на обучение внучки

Предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме фактически произведенных расходов налогоплательщиком-бабушкой за обучение внучки Налоговым кодексом не предусмотрено.

И такое положение дел не может рассматриваться как нарушающее конституционные права налогоплательщиков.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/38974 от 14.06.2019.

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