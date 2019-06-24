Бухгалтеры пишут стихи про сбой в ФНС

Вот уже полгода в процессе внедрения программы АИС Налог-3 продолжается технический сбой в ФНС.
Проявления сбоя разнообразные – неправомерно начисленные пени, незаконные блокировки счетов, криво сформированные выписки из КРСБ, странные протоколы о приеме отчетности и многое другое.
В тематических разделах соцсетей, интернет-форумах бухгалтеры делятся своей болью. Иногда даже в стихах…
В нашей группе «Красный уголок бухгалтера» одна из участниц поделилась стихотворением, которое сочинила ее коллега.
Сбою в ФНС посвящается…
Об инспекции любимой
Эту песенку поем.
Как чудесно, что смогли мы
Записаться на прием!
То программа задурила,
То сотрудник — новичок,
И от очереди милой
В зале очень горячо.
Ай-яй-яй-яй, ИФНС!
Долг не по делу спиши наконец!
Нежной девушки улыбка —
Пара радостных минут,
Но надежда очень зыбка,
Что бабло тебе вернут.
Все равно, решать на месте
Или через Интернет:
Вот уже который месяц
Результата нет и нет.
Ай-яй-яй-яй, бюрократия — зло.
Есть переплата — отдайте бабло!
Видно, дело разбиралось
Безответственным лицом:
Заявленье потерялось,
И, надеюсь, не с концом.
Слов написано немало,
Но бумажечку мою
Служба то ли про…теряла,
То ли вертит на… краю.
Ай-яй-яй-яй, ИФНС!
Долг не по делу спиши наконец!
Ай-яй-яй-яй, бюрократия — зло.
Надо почистить ваше… табло!
Напомним, ранее в сети было опубликовано стихотворение от лица неизвестного налоговика о проблемах с внедрением АИС.
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