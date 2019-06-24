Бухгалтеры пишут стихи про сбой в ФНС

Вот уже полгода в процессе внедрения программы АИС Налог-3 продолжается технический сбой в ФНС.

Проявления сбоя разнообразные – неправомерно начисленные пени, незаконные блокировки счетов, криво сформированные выписки из КРСБ, странные протоколы о приеме отчетности и многое другое.

В тематических разделах соцсетей, интернет-форумах бухгалтеры делятся своей болью. Иногда даже в стихах…

В нашей группе «Красный уголок бухгалтера» одна из участниц поделилась стихотворением, которое сочинила ее коллега.

Сбою в ФНС посвящается…

Об инспекции любимой

Эту песенку поем.

Как чудесно, что смогли мы

Записаться на прием!

То программа задурила,

То сотрудник — новичок,

И от очереди милой

В зале очень горячо.

Ай-яй-яй-яй, ИФНС!

Долг не по делу спиши наконец!

Нежной девушки улыбка —

Пара радостных минут,

Но надежда очень зыбка,

Что бабло тебе вернут.

Все равно, решать на месте

Или через Интернет:

Вот уже который месяц

Результата нет и нет.

Ай-яй-яй-яй, бюрократия — зло.

Есть переплата — отдайте бабло!

Видно, дело разбиралось

Безответственным лицом:

Заявленье потерялось,

И, надеюсь, не с концом.

Слов написано немало,

Но бумажечку мою

Служба то ли про…теряла,

То ли вертит на… краю.

Ай-яй-яй-яй, ИФНС!

Долг не по делу спиши наконец!

Ай-яй-яй-яй, бюрократия — зло.

Надо почистить ваше… табло!