Путин продлил действие продуктового эмбарго

Президент РФ Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения будут действовать до конца 2020 года.

Импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, запрещен с августа 2014 года.

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