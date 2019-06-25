На сколько вырастут пенсии военных

В 2020 году расходы бюджета на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, будут увеличены на 122,4 млрд руб. относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете. В 2021 и 2022 годах рост расходов на эти цели составит 240,4 млрд руб. ежегодно, следует из проектных материалов Минфина.

Вместе с тем рост бюджетных расходов на пенсии военным и силовикам по сравнению с 2019 годом будет не таким уж значительным:



с 745 млрд до 769 млрд руб. в 2020 году;

и до 797 млрд руб. в 2021–2022 годах



После повышения, на 1 октября 2019 года, пенсии по линии Минобороны будут составлять в среднем 26,2 тыс. руб., у бывших сотрудников ФСБ — 30 тыс. руб., у сотрудников органов внутренних дел — 17 тыс. руб, пишет РБК.