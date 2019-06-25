На сколько вырастут пенсии военных

В 2020 году расходы бюджета на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, будут увеличены на 122,4 млрд руб. относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете. В 2021 и 2022 годах рост расходов на эти цели составит 240,4 млрд руб. ежегодно, следует из проектных материалов Минфина.

Вместе с тем рост бюджетных расходов на пенсии военным и силовикам по сравнению с 2019 годом будет не таким уж значительным:

с 745 млрд до 769 млрд руб. в 2020 году;
и до 797 млрд руб. в 2021–2022 годах 

После повышения, на 1 октября 2019 года, пенсии по линии Минобороны будут составлять в среднем 26,2 тыс. руб., у бывших сотрудников ФСБ — 30 тыс. руб., у сотрудников органов внутренних дел — 17 тыс. руб, пишет РБК.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Государственные пенсии»

Все семинары по теме Государственные пенсии