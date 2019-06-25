Теперь с кредитной карты Сбербанка можно перевести деньги на дебетовую карту

Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт. Услуга уже доступна в веб-версии Сбербанк Онлайн. В мобильном приложении этот функционал появится позднее, пояснили в пресс-службе кредитной организации.

Перевести деньги с кредитной карты на дебетовые карты, открытые в рублях, клиенты Сбербанка могут по номеру телефона или карты. Поступление средств на счет дебетовой карты происходит мгновенно.

За услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка — 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей.